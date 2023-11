Mogi deve receber 380 moradias populares do Minha Casa, Minha Vida

Depois de anos sem receber moradias de programas habitacionais estaduais ou federais, Mogi poderá voltar ao rol de investimentos de moradias populares. A indicação para Mogi ser beneficiada é do deputado federal Baleia Rossi (MDB), que se reuniu com o prefeito Caio Cunha em Brasília. Em um vídeo gravado ao lado do prefeito, Baleia Rossi afirmou que as moradias deverão ser destinadas a famílias da Faixa 1 do programa. “Mogi vai receber 380 unidades do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é aquele que atende as pessoas que mais precisam, com mensalidades que cabem no orçamento”, disse o deputado. Já o prefeito agradeceu a articulação da Secretaria de Habitação, na pessoa do chefe da pasta, Carlos Lothar, e do ex-vereador e presidente do MDB em Mogi, Mauro Araújo.

Por conta da indicação para que Mogi receba as unidades habitacionais, Baleia Rossi recebeu votos e congratulações pela Câmara. “Nosso município não tinha um plano habitacional desde 2009. Imaginem quantas pessoas estão esperando pelo seu lar e agora serão beneficiadas”, pontuou o vereador Edinho do Salão.

O Programa

As novas regras do “Minha Casa, Minha Vida” redefinem a Faixa 1 para abranger famílias com renda bruta familiar mensal até R$ 2.640 (anteriormente de R$ 1.800), equivalente a duas vezes o salário mínimo atual, para imóveis de até R$ 170 mil (com subsídio) ou R$ 264 mil, no caso de financiamento.

O programa foi substituído durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, passando a se chamar “Casa Verde e Amarela”. No entanto, em 2023, o governo Lula anunciou a retomada do nome “Minha Casa Minha Vida”, tendo como meta contratar, até 2026, dois milhões de moradias. A nova versão trouxe condições diferentes, como ampliação do limite de renda, aumento do subsídio e juros mais baixos.