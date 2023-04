Mogi das Cruzes recebe jogo da Liga Nacional de Futsal nesta terça

O Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira (Tuta) recebe nesta terça-feira (25) partida pela quarta rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF), a partir das 20 horas.

O time de Taubaté será o mandante do jogo e recebe o Magnus Futsal, de Sorocaba.

“A Liga Nacional de Futsal é considerada o Brasileirão da categoria e temos a oportunidade de acompanhar as partidas aqui em Mogi. A equipe de Taubaté reconheceu a qualidade da infraestrutura do ginásio Tuta e vem utilizando nosso espaço para receber grandes jogos. Teremos um ótimo duelo nesta terça”, convida o secretária de Esporte e Lazer, Gustavo Nogueira.

No total, 24 equipes participam do campeonato. O Taubaté está em 18º lugar, com 3 pontos, e o Magnus está na 4ª colocação, com 9 pontos – a equipe de Sorocaba conta com atletas convocados pela seleção brasileira.

A entrada para acompanhar o jogo é gratuita e o Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira (Tuta) fica na avenida Professor Ismael Alves dos Santos, s/n, na Vila Mogilar.