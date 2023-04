Mogi das Cruzes recebe Desafio Internacional de Robótica neste final de semana

Mogi das Cruzes receberá neste final de semana o Desafio de Robótica RSM Challenge, competição internacional que reunirá representantes de dois países e cerca de 750 competidores. As disputas serão realizadas entre sexta-feira (21/04) e domingo (23/04), no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira (Tuta), no Mogilar.

A competição tem o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Coordenadoria de Turismo e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A robótica tem uma forte presença no município, com a realização de competições e o desenvolvimento do trabalho com as escolas municipais.

“Mogi das Cruzes foi a primeira cidade do Brasil a reconhecer a robótica como esporte e é uma honra receber uma competição internacional desta importância. Participantes de várias regiões do país e de outros países estarão na cidade, o que ajuda no intercâmbio de conhecimento e também traz reflexos positivos para os setores ligados ao turismo, como o hoteleiro, de alimentação e de serviços”, destaca o prefeito Caio Cunha.

No ano passado, o impacto foi de cerca de 10% de crescimento na utilização do setor turístico da cidade no mês em que o Desafio de Robótica foi realizado.

A competição deverá contar com 20 categorias e a estimativa é de que até 500 robôs participem do Desafio de Robótica. O torneio também tem um viés social, com a inclusão de crianças e jovens das escolas municipais, Apae e da comunidade mogiana durante os dias de competição.

As competições estão previstas para começar na sexta-feira (21/04), às 13 horas. Já no sábado (22/04) e no domingo (23/04), as disputas deverão ser iniciadas às 10h. A expectativa é que a premiação dos vencedores seja realizada por volta das 17h do domingo. A entrada para acompanhar o torneio é gratuita.

A robótica vem recebendo destaque em Mogi das Cruzes, que foi a primeira cidade no Brasil a reconhecer a modalidade como esporte. No início deste mês, o Polo Digital recebeu o Campeonato de Robótica para alunos de Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) da região. Ao todo, 24 alunos das unidades de Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Poá participaram.

O evento no Polo Digital foi realizado pelo Instituto RSM, com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação. O objetivo do campeonato foi estimular o interesse e o aprendizado em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, além de promover a inclusão social por meio do compartilhamento de experiências entre os participantes.

O Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira (Tuta) fica na rua Professor Ismael Alves dos Santos, s/nº – Mogilar. Mais informações sobre o Desafio de Robótica podem ser encontradas no site rsmrobotica.com.br.