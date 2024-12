Mogi das Cruzes lidera geração de empregos no Alto Tietê em 2024

Mogi das Cruzes se destaca com ações que impulsionam a economia local

Mogi das Cruzes se consolidou como destaque na geração de empregos no Alto Tietê em 2024, acumulando um saldo de 5.662 novas vagas de janeiro a outubro. O número representa 38,45% dos 14.724 postos de trabalho criados na região durante o período, conforme dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) na sexta-feira (29/11). Somente em outubro, a cidade registrou 254 novas vagas, impulsionadas principalmente pelo setor de Serviços, que contratou 231 trabalhadores no mês.

Nos últimos quatro anos, Mogi das Cruzes alcançou um saldo expressivo de 22.074 novos empregos, elevando o estoque de trabalhadores com carteira assinada para 121.043, um recorde histórico. A prefeitura atribui esse desempenho a uma série de ações voltadas à capacitação da mão de obra local e incentivos fiscais, como o Promae e a redução de tributos para empresas ligadas à tecnologia da informação e comunicação. Além disso, programas como o Mogi Conecta Emprego conectam cidadãos às vagas disponíveis, com unidades em diversas regiões da cidade e uma plataforma online acessível.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli, destacou que a cidade tem buscado criar um ambiente favorável para negócios, incluindo a manutenção de políticas como a ausência de reajuste do IPTU nos últimos três anos e a estabilidade nas tarifas de transporte coletivo. “Investimos na capacitação da mão de obra e no apoio às empresas para que ampliem seus negócios, o que gera mais empregos e fortalece a economia local”, afirmou.

Entre os municípios do Alto Tietê, Itaquaquecetuba e Suzano também apresentaram bons resultados, com saldos de 3.165 e 1.504 vagas, respectivamente. Enquanto isso, Biritiba Mirim registrou desempenho negativo, com a perda de 18 postos de trabalho. A liderança de Mogi, no entanto, reafirma seu papel central no desenvolvimento econômico da região.

Crédito: Warley Kenji/PMMC

Cidade mantém o melhor desempenho na geração de empregos na região do Alto Tietê