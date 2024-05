Mogi das Cruzes inicia aplicação da nova vacina contra a Covid-19

Imunizante XBB, do Laboratório Moderna, é mais atualizado que as doses mono e bivalentes anteriormente utilizadas

Nesta semana, Mogi das Cruzes passa a disponibilizar a vacina contra a Covid-19 XBB, do Laboratório Moderna. O novo imunizante é mais atualizado que as doses mono e bivalentes anteriormente utilizadas e será administrado em todo o país, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde. O horário da vacinação é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. Os documentos necessários são caderneta de vacinação e documento de identificação.

Neste momento, a população de 5 anos a 59 anos, que não faz parte de nenhum grupo prioritário, não tem a recomendação de vacinação com a vacina XBB, conforme protocolo do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina deve ser utilizada em toda a população entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias não vacinada ou com esquema vacinal incompleto das vacinas anteriores, dentro da rotina no Calendário Nacional de Vacinação Infantil. Também pode ser utilizada para dose de reforço em grupos prioritários.

As vacinas anteriores contra a Covid-19 não serão mais utilizadas neste momento.

Quem pode se vacinar contra a Covid-19?

– Crianças de seis meses e menores de cinco anos: para as crianças, o esquema vacinal com a vacina XBB será de duas doses, com intervalo de quatro semanas entre elas.

As crianças que já tinham iniciado o esquema vacinal com as doses anteriores, mas não haviam finalizado, vão concluir a vacinação com a dose XBB.

As crianças que já tinham finalizado o esquema vacinal com as três doses anteriores vão receber uma adicional da dose da vacina XBB, respeitando o intervalo de três meses da última dose.

– Maiores de cinco anos: para maiores de cinco anos, a vacina é indicada para grupos prioritários, com doses semestrais ou anuais. As pessoas dos grupos prioritários já vacinadas poderão receber a vacina XBB com intervalo de três meses da última dose recebida.

Os grupos prioritários são: idosos, gestantes e puérperas e pessoas com imunossupressão, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades a partir de cinco anos de idade, pessoas que vivem e trabalham em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), pessoas em situação de rua: reforço anual.

– Pessoas de 5 a 59 anos que não estão nos grupos prioritários: pessoas que nunca foram vacinadas contra a Covid e não fazem parte dos grupos prioritários poderão receber uma dose da vacina XBB.

