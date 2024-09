Mogi das Cruzes é selecionada para Quatro Projetos do Novo PAC do Governo Federal

O projeto prevê um investimento de R$ 190 milhões

Mogi das Cruzes foi selecionada para quatro projetos pelo Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC, conforme publicado no Diário Oficial da União em 26 de julho deste ano. Os projetos aprovados incluem a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Leste, a implantação do coletor-tronco do rio Ipiranga, a drenagem do córrego Lavapés e ações de regularização fundiária em três áreas do município. A aprovação garante recursos orçamentários para sua execução.

O projeto de drenagem do córrego Lavapés visa solucionar problemas de acúmulo de água e alagamentos ao longo do curso d’água, que passa pela Vila Oliveira e pelo Mogilar. Estudos da Prefeitura indicaram que o alargamento do canal seria inviável devido aos altos custos de desapropriações. Assim, optou-se pela construção de uma galeria pré-moldada paralela ao eixo do Lavapés, complementando a vazão sufocada pelas construções existentes. O projeto prevê um investimento de R$ 190 milhões.

A ampliação da ETA Leste é necessária devido ao crescimento populacional previsto pelos Planos Diretores de Mogi das Cruzes e à necessidade de atender ao abastecimento futuro dos reservatórios de água da Vila Suíssa e Vila Nova Aparecida. A intervenção também permitirá o abastecimento do reservatório já implementado na Vila Oroxó. O valor previsto para o repasse é de R$ 45.228.799,75.

As obras visam garantir a demanda por água tratada constante no Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (PMAE), proporcionando melhorias como a operação dos reservatórios já instalados, redução da vazão da água comprada da Sabesp, melhoria no resultado operacional e financeiro do Semae, segurança no abastecimento para a população, equalização da distribuição de água com redução de pressões e setorização, e garantia de abastecimento atual e futuro para o crescimento da região leste do município.

O terceiro projeto prevê a implantação de um coletor-tronco no rio Ipiranga, com a construção de um sistema de coleta de aproximadamente 2,3 quilômetros, além de coletores-tronco, estação elevatória de esgoto e linha de recalque. A obra atenderá bairros situados às margens do rio Ipiranga, como Parque Morumbi, Jardim Camila, Mogi Moderno, Parque Santana e Centro. Com um repasse de R$ 13.572.778,46, o projeto proporcionará melhores condições de saúde para a população e melhorias no meio ambiente urbano após sua conclusão.

