Mogi das Cruzes celebra o Dia do Tietê e a chegada da primavera com atividades sustentáveis

Dia promete mutirões de limpeza, educação ambiental e palestras sobre políticas públicas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal alterou o local da primeira agenda de comemorações do Dia do Tietê e início da primavera, que ocorrem em 22 de setembro. No sábado, 21 de setembro, Dia Mundial da Limpeza (Clean up Day), o mutirão de limpeza que estava marcado para a área do Brejinho de César de Souza foi transferido para a via de acesso ao Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello. O horário permanece o mesmo: das 8h às 11h, com ponto de encontro na Via Benedito Ferreira Lopes, 750, em frente aos reservatórios de água do Oroxó.

Ainda no sábado, à tarde, das 14h às 16h, será realizado o evento “Flor(ação): Encontro sobre Políticas Públicas em Educação Ambiental” no Espaço Cidades Irmãs, no Parque Centenário da Imigração Japonesa. O Departamento de Educação Ambiental e Sociedades Sustentáveis da Secretaria de Meio Ambiente conceberá o evento para iniciar a divulgação do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA). Haverá uma apresentação geral do ProMEA, uma palestra sobre Políticas Públicas de Meio Ambiente e três painéis temáticos: “Agricultura Familiar e Agrofloresta”, “Água e Saneamento” e “Salvaguarda da Biodiversidade”.

No dia 22 de setembro (domingo), das 9h às 11h, a Secretaria de Meio Ambiente organiza um plantio de mudas no parque Leon Feffer, simbolizando o início da primavera e a importância da preservação ambiental.

Encerrando a programação, no dia 23 de setembro (segunda-feira), será realizada a quarta edição da Prosa SocioAmbiental, às 18h, no Café do Pipa Hub (rua Francisco Franco, 133, Centro). O tema deste mês será “Mobilidade Urbana e Meio Ambiente: Por um presente mais sustentável”, com o palestrante Fernando Matsumoto, diretor de Mercado e Parcerias no grupo Primova. O evento, que dura cerca de 40 minutos, é aberto ao público e busca envolver, sensibilizar e conectar as pessoas sobre temas socioambientais. Além da inscrição, os participantes são convidados a levar um “ingresso solidário” (um quilo de recicláveis limpos e secos).

