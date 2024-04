Mogi Conecta está com processo seletivo para mais de 50 vagas de Telemarketing

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e a Agência de Fomento Empresarial – AGFE em parceria com a NeoBPO, está com um processo seletivo aberto para mais de 50 vagas de Atendente Central de Telemarketing. Os candidatos poderão se inscrever até domingo (14/04) no portal do Mogi Conecta Emprego.

“A parceria com a AGFE, que reúne mais de 13 empresas de diferentes setores da região, tem sido muito produtiva. Realizamos recentemente um mutirão que resultou na contratação de mais de 200 mogianos. Este é o nosso papel, nos aproximar das empresas para trazer mais oportunidades e desenvolvimento para nossa cidade”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

Para se inscrever é necessário residir em Mogi das Cruzes, ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo. No portal do Mogi Conecta, as vagas estão destacadas com a tag “Mutirão AGFE). Os candidatos interessados nas vagas precisam manter os dados atualizados de WhatsApp e e-mail, pois a convocação dos candidatos selecionados será feita por estes canais.

O Mogi Conecta Emprego facilita o acesso dos mogianos às vagas do mercado de trabalho e possui unidades localizadas nos terminais Central e Estudantes e no CIC de Jundiapeba. Mogi das Cruzes foi responsável por mais da metade dos empregos gerados no Alto Tietê nos dois primeiros meses de 2024. A cidade chegou à marca de 1.967 novos postos de trabalho com carteira assinada, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal, divulgados no final de março.