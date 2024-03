Mogi Conecta Emprego realiza processo seletivo para 30 vagas em novos restaurantes 

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, está selecionando profissionais para 30 vagas em dois novos restaurantes que serão instalados na cidade. As vagas estão disponíveis no site do Mogi Conecta Emprego, identificadas como “Seleção Jacquin” e os interessados poderão verificar os critérios exigidos.

Os cargos são para maitre, garçom, bartender, cumins – auxiliares de garçom, auxiliar de limpeza/serviços gerais, chefe de cozinha, sub-chefe de cozinha e auxiliar de serviços serais, cozinheiro e auxiliar de cozinha.

Os interessados devem fazer o cadastro no sistema e se candidatar às vagas. Os candidatos que corresponderem aos pré-requisitos exigidos serão convocados para uma próxima fase, por WhatsApp ou e-mail – por isso, é importante manter os contatos atualizados para a convocação.

Os candidatos aprovados na primeira fase, serão encaminhados para a entrevista com a empresa e, posteriormente, para teste prático.