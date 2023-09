Mogi Conecta Emprego está com processo seletivo para 250 vagas em atacadista

O Mogi Conecta Emprego, programa da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, está com um processo seletivo aberto para 250 vagas de emprego em uma empresa do setor atacadista. A seleção está acontecendo no Crescer Centro (Escola de Empreendedorismo e Inovação) até esta sexta-feira (15/09).

As vagas estão disponíveis no portal do Mogi Conecta Emprego e as entrevistas acontecem no Crescer Centro em horários agendados. As vagas são destinadas à formação da equipe do Max Atacadista, do grupo Muffato, que está se instalando no município no bairro do Mogilar.

Os interessados podem se candidatar a vagas em diversos cargos, como fiscal de caixa, operador de caixa, encarregado de açougue, operador de empilhadeira, auxiliar de expedição e auxiliar de limpeza. As exigências para cada função estão disponíveis no portal do Mogi Conecta Emprego. Os salários variam entre R$ 1.593 e R$ 2.235.

Mais informações no portal do Mogi Conecta Emprego pelo link https://mogiconectaemprego.mogidascruzes.sp.gov.br/home/balcao

O Crescer Centro (Escola de Empreendedorismo e Inovação) fica na Rua Senador Dantas, 326 – Centro. Mais informações pelo telefone 4798-5902.