Mogi, Biritiba e Guararema recebem a Jornada do Patrimônio

Recuperando a memória sobre as ferrovias de São Paulo, evento abre as comemorações do Dia do Patrimônio Histórico

Abrindo as comemorações do Dia do Patrimônio Histórico, celebrado em 17 de agosto, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anuncia a 5ª edição da Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo. Com o tema Ferrovias, o evento promove atividades gratuitas em 40 municípios entre os dias 2 e 4 de agosto, com o objetivo de resgatar a memória do sistema ferroviário paulista. Na região do Alto Tietê, o projeto contempla Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Guararema.

Neste ano, o evento leva programação artística para espaços históricos, com o foco na importância das ferrovias. A antiga malha ferroviária representa não apenas um meio de transporte, mas um motor de desenvolvimento econômico, social e cultural. Um meio não só de locomoção, e sim de histórias, vivências, trocas e experiências.

“Uma vez que o sistema ferroviário conectava mercadorias e pessoas, ele permitiu um rico intercâmbio cultural dentro do estado. Neste ano, a Jornada vai fazer o resgate dessas histórias que, por meio das rodovias, marcaram a história de São Paulo”, afirmou Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Além de Mogi das Cruzes, Biritiba e Guararema, a Jornada do Patrimônio chega aos municípios de São Paulo, Bananal, Botucatu, Brodowski, Chavantes, Cubatão, Ourinhos, Santa Bárbara D’oeste, Tupã, Araraquara, Bauru, Casa Branca, Descalvado, Echaporã, Jaboticabal, Jaguariúna, Jundiaí, Mairinque, Pindamonhangaba, Queluz, Santa Rita do Passa Quatro, Santana de Parnaíba, Taubaté, Santos, Águas da Prata, Caieiras, Campinas, Campos do Jordão, Cardoso, Cosmópolis, Cruzeiro, Santo André, Araçatuba, Ribeirão Preto e Sorocaba.

Confira a programação da região:

MOGI DAS CRUZES

– Dia 03/08, às 11h – Piuíii vem histórias por aí!

Com O Casulo Viajante

Um forte apito anuncia a partida do trem e impressiona as crianças! Não é diferente com Fernando, um menino que cresceu numa família de maquinistas. No passeio com o avô, que resgata nos trilhos da memória histórias da época da Maria fumaça, o garoto vive novas aventuras a cada estação, aprende sobre as cidades que o trem atravessa e ouve histórias de pessoas que nela habitam. Tudo isso com brincadeiras e músicas.

Local: Estação Sabaúna – Rua Francisco Rodrigues Mathias, 72 – Vila Andrade.

BIRITIBA MIRIM

– 03/08, às 19h – Piuíii vem histórias por aí!

Com O Casulo Viajante

Um forte apito anuncia a partida do trem e impressiona as crianças! Não é diferente com Fernando, um menino que cresceu numa família de maquinistas. No passeio com o avô, que resgata nos trilhos da memória histórias da época da Maria fumaça, o garoto vive novas aventuras a cada estação, aprende sobre as cidades que o trem atravessa e ouve histórias de pessoas que nela habitam. Tudo isso com brincadeiras e músicas.

Local: Ponto de Cultura Projeto Crê Ações – Av. Benedito de Miranda Melo, 126 – Vertentes.

GUARAREMA

– Dia 04/08, às 16h30 – Dois Girassóis

“Dois girassóis encontram um oásis interno, interior. Dedilham músicas autorais, músicas do mundo e forrós! Recordam que é possível em meio a toda a distância física e emocional lugares de paz e calma. Voz serena, instrumentos à postos, com sanfona, viola caipira, bodhran, moringa, caixa do divino, desvelam um pouco desse interior que é caipira por excelência, por não saber o que você ou você sente e pensa. Mas por estarmos todos nesse mesmo barco, sentimos e vivemos os mesmos lugares. Saudades saudosas de encontros. Incentivando as pessoas a amar a beleza e a harmonia.”

Local: Trem de Guararema – Rua Dr. Falcão, 4 – Centro.

