Mogi Basquete se prepara para estrear na Copa São Paulo no dia 24 deste mês

Após uma pausa da equipe adulta nas competições do basquete estadual e nacional, o Mogi das Cruzes Basquete se prepara para o primeiro desafio após o retorno do time, a Copa São Paulo Adulta Masculina 2023, competição realizada pela Federação Paulista de Basketball (FPB). O time será composto pela categoria SUB 20 do clube, que vem treinando forte para garantir experiência e bagagem durante o campeonato.

Os treinos, orientados pelo técnico Alexandre Rios, acontecem em dois períodos no Ginásio Hugo Ramos, e neles são trabalhadas as partes técnicas e táticas visando o primeiro confronto na competição, que será contra a Liga Sorocabana de Basquete (LSB) no dia 24 deste mês, às 20h, também no Hugão.

“Estamos com um time bem jovem, mas com muita vontade. Os meninos estão dispostos a trabalhar bastante e estamos evoluindo a cada dia. Esse retorno será muito importante e marcará a volta do Mogi Basquete em uma competição adulta, além disso, será essencial para preparar e desenvolver os atletas com muita bagagem para futuros campeonatos”, finaliza o treinador, Alexandre.

Além dele e o preparador físico, Rodrigo Lima, o elenco jovem é composto pelos atletas: Arthur Bueris, Luiz Guilherme, Vinicius Camilo, Gabriel Sales, Henry Machado, Iago Barry, João Vitor, Julio Ramires, Lucas Gabriel, Matheus Gonzaga, Carlos Santos, Renan Allen, Sérgio Mota, Victor Hugo, Vitor Costa e Yago Cast.

Os times participantes da Copa São Paulo são: Liga Sorocabana, Pindamonhangaba, Tatui, São Caetano, Mogi Basquete e Diadema.