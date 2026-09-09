Mogi Basquete recebe São José em busca da semifinal do Paulista

Depois de abrir 1 a 0 nas quartas de final do Campeonato Paulista, o Mogi Basquete volta para casa na quarta-feira (9) com a chance de garantir uma vaga na semifinal. A equipe mogiana recebe o São José Basketball, às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, pelo segundo jogo da série melhor de três.

No primeiro duelo, realizado na quinta-feira (3), no Ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, o Mogi Basquete venceu por 102 a 77. Com mais um triunfo, os mogianos avançam à próxima fase da competição.

O confronto também marca o reencontro da equipe com a torcida no Hugão. Depois de acompanhar o time em São José dos Campos, os torcedores mogianos voltam às arquibancadas para fazer a diferença e empurrar o Mogi em uma noite que pode garantir a vaga na semifinal.

O Mogi chega ao duelo após terminar a fase de classificação na segunda colocação, com seis vitórias em sete partidas. O São José, por sua vez, encerrou a fase regular em sétimo, com dois triunfos em sete duelos disputados, e precisa vencer para levar a decisão ao terceiro jogo.

O Mogi Basquete ainda não poderá contar com o ala-pivô Lucas Dias, que segue em recuperação após ser submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo. O jogador apresenta evolução satisfatória no processo de reabilitação, mas ainda não há previsão para seu retorno às quadras.

O ala-armador Georginho também é dúvida para a partida. O jogador foi liberado das atividades da equipe em razão do nascimento de sua filha e sua participação no duelo de quarta-feira (9) ainda será definida.

Os ingressos para a partida já estão disponíveis pelo site mogibasquete.eleventickets.com. A torcida mogiana é convocada a lotar o Hugão e apoiar a equipe em busca da classificação.

Caso seja necessário, o terceiro e decisivo jogo será realizado no sábado (12), às 18h, também em casa.