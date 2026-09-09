Feira de Profissões mostra possibilidades de carreira 

Mochilão da Braz Cubas acontece em Mogi das Cruzes no dia 7 de outubro e aproxima jovens da rotina universitária

O Centro Universitário Braz Cubas recebe estudantes no dia 7 de outubro, em Mogi das Cruzes, para o Mochilão, feira de profissões promovida pela instituição e pela Cruzeiro do Sul Educacional. A programação foi pensada para jovens que ainda estão escolhendo qual profissão seguir e querem conhecer melhor as possibilidades oferecidas pelo ensino superior.

Ao longo do evento, os participantes poderão vivenciar experiências relacionadas aos cursos, conhecer os espaços da instituição e conversar com professores e universitários. A proposta é permitir que os estudantes tenham um primeiro contato com diferentes áreas profissionais e compreendam, na prática, como é a formação e a rotina acadêmica.

Para a reitora da Braz Cubas, Alice Maria Hosken Vieira, a aproximação com os estudantes antes da escolha da graduação é uma oportunidade para ampliar horizontes.

“O momento de escolher uma profissão representa o início de uma nova etapa da vida e, muitas vezes, vem acompanhado de muitas perguntas. O Mochilão permite que o estudante conheça diferentes áreas, descubra novos interesses e tenha contato com a realidade universitária. É uma experiência que pode ajudar a transformar dúvidas em possibilidades e sonhos em projetos concretos”, afirma.

A Braz Cubas possui trajetória consolidada no ensino superior e oferece cursos presenciais e outras modalidades de formação em diferentes áreas. Entre os destaques recentes da instituição está o curso de Pedagogia, que conquistou conceito máximo no Enade.

Serviço – Mochilão Braz Cubas

Data: 7 de outubro

Local: Centro Universitário Braz Cubas

Endereço: Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.233 – Mogi das Cruzes – SP, CEP 08773-380

Inscrições: gratuitas pelo site www.omochilao.com.br