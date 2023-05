Mogi Basquete joga contra o Diadema nesta sexta no Hugão

O Mogi das Cruzes Basquete irá encarar o F.R. Diademai nesta sexta-feira (26), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, pelo segundo turno da Copa São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TV Mogi e Rede Alto Tietê, no Youtube.

O grupo realizou os últimos preparativos para o confronto nesta quinta-feira (25) em dois períodos, arremessos na parte da manhã e treino técnico/tático na parte da tarde. O confronto marcará a reestreia dos atletas Guilherme Lessa, Lucas Lacerda, João Pedro e Gustavo Luiz, pelo clube mogiano diante da torcida, no Hugão.

O Mogi Basquete vem de vitória para sobre o Basquete Pinda, e está na 5ª colocação da tabela geral.

Os times participantes da Copa São Paulo são: Liga Sorocabana, Pindamonhangaba, Tatui, São Caetano, Mogi Basquete e Diadema.

A competição será disputada em duas fases. Na fase de classificação, as equipes se enfrentarão em turno e returno, em chave única. As quatro equipes mais bem colocadas se classificarão para a fase final, que será jogada em sistema de cruzamento olímpico (Final Four).

INGRESSOS

Os torcedores poderão resgatar o ingresso gratuito para o duelo no aplicativo oficial do Mogi Basquete, disponível na App Store e no Google Play. Além do ingresso regular, é disponibilizada uma entrada preferencial, exclusiva para idosos, gestantes, PCD e mães com crianças de colo. O limite é de cinco ingressos por pessoa e crianças de até 10 anos de idade não precisam voucher de validação.

AÇÃO

No inicio da partida, os animais para adoção da ONG FERA entrarão com os jogadores na hora do Hino Nacional. A ação tem como objetivo a divulgação da doação de um animal resgatado que espera por um lar. Afinal, a o acolhimento pode ajudar a reduzir o número de pets abandonados, bem como melhorar a saúde e o bem-estar dos animais em geral.