Mogi Basquete estreia nesta quinta-feira na LDB no Hugão contra o Botafogo

O Mogi das Cruzes Basquete irá estrear na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) nesta quinta-feira (15) contra o Botafogo, às 19h30, no Ginásio Hugo Ramos. A partida será de portões abertos para a torcida e terá transmissão ao vivo pelo canal ArquibancadaEC no Youtube.

A categoria SUB 22 comandada pelo técnico Guilherme Filipin, realizou os últimos preparativos para o confronto na manhã desta quarta-feira (14) com um treino técnico/tático, no Hugão.

“A nossa expectativa é sempre de vitória. O grupo está preparado, treinado, com um ritmo bom, das competições que vem disputando durante o ano, e com certeza, estamos entrando no campeonato para ser uma equipe de protagonismo e que irá brigar nas primeiras colocações da tabela”, ressalta o treinador.

O time será composto pelos atletas: Alexandre Ludwig, Vinicius Camilo, Gustavo Luiz, Henry Machado, Matheus Gonzaga, Gabriel Geraldo, Vitor Traldi, Lucas Gabriel, Yago Cast, João Vitor, Guilherme Lacerda, Luiz Guilherme, Arthur Bueris, Julio Ramires, Renan Allen, Victor Hugo e Gabriel Pedroso

Os mogianos estão no Grupo ‘B’ da maior competição de base do país, junto as equipes: Pinheiros, Bauru, Flamengo, São José e Botafogo. Está será a quarta vez do Mogi Basquete no campeonato. Ao todo, serão 24 equipes na disputa pelo título.