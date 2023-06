Mogi Basquete busca vaga no Final Four da Copa São Paulo contra o São Caetano

O Mogi das Cruzes Basquete irá enfrentar o São Caetano nesta segunda-feira (12), às 19h, no Ginásio Delenice A.F. Ribeiro, em São Caetano. Este será o último confronto da equipe pela fase de classificação, valendo vaga no Final Four da Copa São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Rede Alto Tietê, no Youtube.

A equipe vem se preparando para o duelo desde a última vitória sobre o Tatuí por 60 a 53, em uma partida emocionante no Hugão. Os mogianos estão na 4ª colocação da tabela geral, com quatro vitórias em nove jogos disputados.

“Estamos vindo de uma sequência de vitórias, então o time está bem otimista e motivado para o Final Four. Entraremos preparados e focados, mas sempre respeitando o adversário, pois os jogos fora de casa serão sempre difíceis”, ressaltou o pivô João Pedro, um dos destaques do grupo.

Os times participantes da Copa São Paulo são: Liga Sorocabana, Pindamonhangaba, Tatui, São Caetano, Mogi Basquete e Diadema.

A competição será disputada em duas fases. Na fase de classificação, as equipes se enfrentarão em turno e returno, em chave única. As quatro equipes mais bem colocadas se classificarão para a fase final, que será jogada em sistema de cruzamento olímpico (Final Four).