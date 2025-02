Mogi Basquete bate o São José e garante vitória em casa pelo NBB CAIXA

Na prorrogação, o time mogiano supera o adversário por 97 a 93





O Mogi das Cruzes Basquete venceu o São José por 97 a 93 na terça-feira (4), no ginásio Hugo Ramos, pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O próximo desafio do grupo será neste sábado (8) contra o Bauru Basket, às 18h, também no Hugão.

A partida foi equilibrada do início ao fim, com um empate de 20 a 20 no primeiro período. Já no segundo, o grupo do técnico Fernando Penna, foi superior com uma vantagem de dois pontos, 24 a 22. Depois do intervalo, o confronto continuou equilibrado, porém o time joseense venceu o terceiro quarto por 22 a 18, e no último período regular, o Mogi Basquete levou a melhor no placar parcial por 18 a 16, empatando a partida (80 a 80) em uma bola de três calibrada do armador Raffael Menca, levando o duelo para a prorrogação. No tempo extra, a equipe da casa novamente se sobressaiu e venceu por 17 a 13, quebrando a sequência de cinco vitórias seguidas do time adversário.

Os destaques mogianos do confronto foram os atletas Guilherme Lessa, o mais eficiente (21), com 20 pontos, cinco rebotes e quatro assistências; Mencarini, cestinha com 22 pontos e sete rebotes; Gabriel Campos, com 14 pontos e sete assistências; Iago Barry, com 11 pontos; e Felipe Gregate, com 11 pontos, três rebotes e três assistências.

O NBB CAIXA é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete.

A torcida mogiana pode garantir os ingressos através do site (www.totalticket.com.br/mogi), a partir de R$ 10, com direito à meia entrada. Cada torcedor pode reservar até seis ingressos, e crianças de até 12 anos de idade não precisam apresentar o voucher de validação (entrada franca).

Time mogiano demonstrou garra durante a partida