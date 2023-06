Mogi Basquete bate Basquete Pinda e fica com a terceira colocação na Copa São Paulo

O Mogi das Cruzes Basquete superou o Basquete Pinda por 83 71 na tarde deste domingo (25), no Ginásio Hugo Ramos, e ficou com a terceira colocação na Copa São Paulo, competição realizada e organizada pela Federação Paulista de Basketball (FPB).

A partida começou difícil para os mogianos, que perderam o primeiro período por 23 a 14. No segundo, a reação veio, e o Mogi Basquete conseguiu fechar o quarto em 16 a 4. Depois do intervalo, a vantagem se manteve, e o time da casa venceu o terceiro período por 29 a 17, e no último, o Basquete Pinda levou a melhor por 27 a 24, mas não foi o suficiente para garantir a virada.

Os destaques mogianos do confronto foram os atletas: Guilherme Lessa, o mais eficiente (26), com 25 pontos, sete assistências e seis rebotes, Lucas Lacerda, com 25 pontos e oito assistências, e Iago Barry, com nove pontos e cinco rebotes.

Com a vitória, o Mogi Basquete encerra a participação no campeonato com seis vitórias em 12 partidas.