Mogi Basquete anuncia novos craques para 2026/27

O armador norte-americano Dontrell Brite, destaque do basquete brasileiro, e o ala Danilo Fuzaro são as novidades do clube

Armador norte-americano Dontrell Brite, destaque do basquete brasileiro, chega ao time

O Mogi Basquete já iniciou a apresentação do elenco para a temporada 2026/27, com a renovação de três importantes atletas e o anúncio de mais dois reforços para a equipe comandada pelo técnico Fernando Penna. O armador norte-americano Dontrell Brite, destaque do basquete brasileiro nas últimas temporadas, chega ao clube após defender o Bauru Basket, enquanto o ala Danilo Fuzaro retorna ao Mogi Basquete vindo do KTO Minas.

A dupla se junta às renovações de Felipe Ruivo, Paulo Lourenço e Dikembe André, além das contratações de Rafael Paulichi e Daniel Von Haydin, primeiros reforços anunciados pelo clube para a campanha de 2026/27.

Eleito MVP do NBB CAIXA 2024/25, Dontrell Brite desembarca em Mogi após mais uma temporada de destaque pelo Bauru Basket. Antes de chegar ao clube mogiano, o armador norte-americano construiu sua trajetória no basquete brasileiro com passagens por Liga Sorocabana, Osasco, Fortaleza Basquete Cearense e Bauru Basket. Em 2025/26, registrou médias de 17,7 pontos, 5,8 assistências, 3,1 rebotes e 18,6 de eficiência, confirmando sua posição entre os principais jogadores da competição.

Conhecido pela velocidade, intensidade e poder de decisão, Brite também acumula importantes conquistas individuais. Além do prêmio de MVP do NBB CAIXA em 2024/25, foi eleito Melhor Armador, Melhor Defensor por duas temporadas consecutivas (2023/24 e 2024/25), Cestinha do NBB CAIXA em 2024/25 e MVP do Jogo das Estrelas 2026, consolidando uma das trajetórias individuais mais marcantes do basquete nacional nos últimos anos.

Quem também reforça o elenco é um velho conhecido da torcida mogiana. Danilo Fuzaro retorna ao Mogi Basquete após vestir a camisa do clube na temporada 2019/20, quando foi um dos principais destaques ofensivos da equipe.

No último ano pelo KTO Minas, o ala registrou médias de 6,9 pontos, 2,9 rebotes, 2,4 assistências e 8,7 de eficiência. Ao longo da carreira, defendeu Minas, CB Breogán e TAU Castelló, da Espanha, Mogi Basquete, SESI Franca, Paulistano e Bauru Basket, além de acumular convocações para a Seleção Brasileira e conquistar a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

Em sua primeira passagem pelo Mogi Basquete, Fuzaro foi uma das referências ofensivas da equipe, com médias de 16,5 pontos e 4,4 rebotes antes da paralisação da temporada, e retorna agora ainda mais experiente para defender novamente a camisa mogiana.

Com a chegada de Brite e o retorno de Fuzaro, o Mogi Basquete amplia a qualidade técnica, a experiência e a versatilidade do elenco da campanha de 2026/27.

Os anúncios fazem parte da série especial “Hora do Show”, que vem revelando, de forma gradual, os atletas que defenderão o Mogi Basquete na temporada 2026/27. Com uma narrativa inédita, repleta de mistério, humor e referências, a campanha transforma cada anúncio em um novo capítulo da montagem da equipe. A série continua nos dias 9 e 11 de julho, sempre às 20h, no Instagram oficial do Mogi Basquete, quando serão revelados os próximos nomes que completarão o elenco para a nova temporada.

O planejamento do clube também ganhou ainda mais força com a permanência da HIC Investimentos como patrocinadora master para o novo ano, reafirmando a confiança em um projeto sólido, competitivo e sustentável.

Os Sócios Guerreiros também têm um papel especial durante a campanha. Além de acompanhar de perto todas as novidades, os associados recebem informações antecipadas sobre os anúncios do elenco e acesso a ações exclusivas preparadas pelo Mogi Basquete. Os interessados em fazer parte do programa podem realizar a adesão pela plataforma Eleven Tickets.

O elenco comandado por Fernando Penna fará sua estreia oficial pelo Campeonato Paulista. O primeiro compromisso do Mogi Basquete será no dia 5 de agosto, às 20h, diante do Pinheiros, fora de casa. A tabela completa da competição pode ser conferida no site oficial da Federação Paulista de Basketball (FPB).