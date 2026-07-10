Lar Escola Mogi das Cruzes inicia nova fase com reformas e projetos

Lar Escola de Mogi recebeu reformas importantes para melhor atender as crianças

Com mais de quatro décadas de atuação em Mogi das Cruzes, o Lar Escola vive um momento de renovação. Sob a presidência de Alaylton Francisco Souza de Mello Filho, com o trabalho da equipe e o auxílio dos rotarianos, a instituição deu início a uma série de melhorias estruturais e à ampliação de parcerias, com o objetivo de fortalecer o atendimento às crianças e garantir a continuidade do trabalho social construído ao longo dos anos.

Desde o início da gestão 2025/2026, foram realizadas reformas em salas de aula, na quadra esportiva, no palco e em áreas comuns, além da regularização de documentos técnicos e alvarás junto aos órgãos competentes. Também foram executadas adequações de acessibilidade, consertos nos telhados e a aquisição de novos equipamentos tecnológicos, como TVs e diversas máquinas de manutenção. Entre as principais entregas está a construção de três novas salas de aula modernas, amplas e com banheiro próprio, ampliando a capacidade e o conforto do atendimento às crianças. As próximas etapas incluem a revitalização do quintal – que ganhará gramado, parquinho e horta pedagógica – e a construção de uma nova fachada, em celebração aos mais de 40 anos da instituição.

Para Alaylton, as mudanças têm um propósito que vai além da estrutura física. “Estamos vivendo um verdadeiro recomeço. Nosso objetivo é garantir a perenidade da instituição, sem comprometer o fluxo de caixa, por meio de parcerias estratégicas que permitam que esse projeto social permaneça por muitas gerações”, afirma o presidente.

As salas de aula ganharam novo forro, iluminação em LED, pisos e mobiliário adequado para cada faixa etária, com espaços pensados para estimular o aprendizado e a autonomia das crianças. A quadra e o palco também foram revitalizados.

O Lar Escola atende crianças de 2 a 6 anos em parceria com a Prefeitura e o Rotary Club de Mogi. Além do atendimento educacional, a instituição oferece alimentação saudável, ambiente seguro e metodologia voltada ao desenvolvimento integral, preparando os pequenos para o ingresso no ensino fundamental.

Para viabilizar as melhorias, a entidade promove ao longo do ano eventos beneficentes abertos à comunidade, como feijoada, arraiá, bingo e festas temáticas. Toda a renda arrecadada é revertida integralmente para reformas e manutenção do espaço.

A atual diretoria também planeja concluir a revitalização do quintal, implantar uma biblioteca infantil e ampliar parcerias com empresas, voluntários e o poder público. A comunidade também pode colaborar.

“O sonho é fazer do Lar Escola um verdadeiro lar para as crianças de Mogi, hoje e para as próximas gerações. Cada apoio recebido nos aproxima desse objetivo”, destaca o presidente.

O Lar Escola fica na Rua Antônio Nascimento Costa, 165, Vila Oliveira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4312-1443 ou pelas redes sociais da instituição.