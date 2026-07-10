ACMC prepara 47º Prêmio Empreendedor do Ano

Os preparativos para o 47º Prêmio Empreendedor do Ano 2026 já estão a todo vapor

Em 2026, serão homenageados cinco destaques empresariais em diversas categorias

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), em parceria com o Conselho Empresarial Feminino – Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (Consef-CMEC), intensifica a organização de uma das mais tradicionais homenagens ao empresariado mogiano: a 47ª edição do Prêmio Empreendedor do Ano 2026. O evento será realizado no dia 29 de outubro, às 19h30, no Salão Social do Clube de Campo de Mogi, e deve reunir 500 convidados.

Esta edição será especialmente marcante por celebrar os 106 anos da ACMC e o encerramento da atual gestão. Com o tema “Gestão de Ouro”, a premiação faz referência aos desafios enfrentados pela entidade nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, quando o comércio enfrentou incertezas.

De acordo com a presidente da ACMC, Fádua Sleiman, o evento simboliza a superação, a resiliência e o compromisso da Associação em apoiar seus associados e os cerca de 11 mil comércios de Mogi das Cruzes que buscam os serviços da entidade, especialmente em um dos períodos mais desafiadores da história recente.

“Todos nós sabemos que não foi fácil para ninguém. Muitos empreendedores ainda estão em processo de recuperação para retomar o crescimento de seus negócios. Apesar das dificuldades, a Associação permaneceu firme, buscando oferecer apoio a esses empresários durante todo esse período”, destaca.

Segundo Fádua Sleiman, o Prêmio Empreendedor do Ano representa a conclusão de um trabalho marcado pela dedicação, união e compromisso com o fortalecimento do empreendedorismo mogiano. Além disso, a iniciativa reconhece a trajetória, a inovação e a dedicação dos empreendedores que impulsionam o desenvolvimento de Mogi.

Em 2026, serão homenageados, por meio de pesquisa, cinco destaques empresariais nas categorias: Comércio, Tradição, Empreendedorismo Feminino, Inovação e Prestação de Serviços.

Evento

Data: 29/10/2026 às 19h30

Local: Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC)

Informações: (11) 4728-4300