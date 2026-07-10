Fique Sabendo – edição 1448

…que,até o dia 31, a Sancet está com uma promoção especial de check-up para você cuidar da saúde da família e fazer exames de rotina. Tudo para você acompanhar seu bem-estar com praticidade.

…que a Tia Jé Torquato convida a todos para o Arrasta Pata da Master Clin, na unidade da Vila Suissa, no dia 12, com direito a Cãodrilha, bingo e muita diversão! Leve um prato de salgado ou doce, pois a entrada é franca.

…que no dia 18, no Salão do Rotary Club, o Lar Escola de Mogi das Cruzes realizaráo “Arraiá do Lar Escola”. A festa é aberta à comunidadee terá muitas comidas típicas, além do tradicional e esperado bingo.

…que a tradicional festa da colônia japonesa, o Tanabata Matsuri, o Festival das Estrelas, será nos dias 25 e 26, no Bunkyo da Porteira Preta. Mais informações no Insta @tanabata.mogi.