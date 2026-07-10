Em Evidência com Padre Cláudio Delfino – Pároco de Brás Cubas

Empático e acolhedor, o padre Claudio Antônio Delfino, que completa 54 anos no próximo dia 14, é o pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, e vive um momento especial à frente da 25ª Festa do Divino Espírito Santo de Brás Cubas, que neste ano conquistou a aprovação na Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Mogi das Cruzes. Natural de Varginha-MG, veio para Mogi aos 19 anos, a convite do então seminarista Lázaro Teodoro Mendes, e foi acolhido por Dom Paulo Mascarenhas Roxo para iniciar sua caminhada sacerdotal. Da infância no interior mineiro, lembra os finais de semana na roça, pescando, correndo atrás das galinhas, nadando e escorregando em folhas de bananeira. Formou-se em Filosofia pela UMC e em Teologia pela Faculdade Nossa Senhora da Assunção, aprofundando seus estudos com mestrados e doutorado. A vocação surgiu após o Ensino Médio, quando, em meio às dúvidas sobre a profissão, encontrou na fé o chamado que transformaria sua vida.

Começou a trabalhar ainda menino, ajudando em casa com a coleta de papelão e ferro-velho. Aos 12 anos, tornou-se ajudante de pedreiro ao lado do pai e três anos depois atuava como armador de obras, até ingressar no seminário. Após a ordenação, aliou a missão sacerdotal à vida acadêmica. Foi professor, coordenador e diretor da Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, permanecendo na direção da instituição até 2025. Esteve à frente da Catedral Diocesana Sant’Ana até o início de 2021, quando passou a conduzir a Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, em Brás Cubas. Considera seus seis irmãos um dos seus maiores patrimônios afetivos: um deles mora em Suzano, os demais permanecem em Varginha e as conversas dominicais e encontros nas férias mantêm viva a união da família. Atualmente, reside na casa paroquial, em Brás Cubas, ao lado dos padres Dimas e Lailson. Longe das celebrações, prefere a simplicidade e troca a batina por roupas casuais e tênis. Aprecia a cor azul, o perfume Egeo Bomb Black e a tradicional comida mineira. Faz caminhadas e esteira para manter a saúde, acompanha partidas de futebol e noticiários e gosta de pescar. Indica o livro Você é aquilo que pensa, do Pe. José Sometti. Das viagens, encantou-se por Roma, que descreve como um museu a céu aberto, e no Brasil, ressalta Mogi das Cruzes, lugar onde encontrou sua vocação, construiu sua história e recebeu o título de Cidadão Mogiano. Sonha em, no futuro, ter um pequeno refúgio na roça para viver com tranquilidade e seu projeto é ampliar seu trabalho em favor das pessoas mais vulneráveis, principalmente as crianças. Devoto de Nossa Senhora Aparecida e de São Vicente de Paulo, leva consigo os ensinamentos deixados pelos saudosos pais, Jacira Mariano Delfino e Antonio Delfino: responsabilidade, fé e respeito ao próximo. A infância marcada pela pobreza lhe ensinou a valorizar o que realmente importa. Sua frase: “Pensar demais faz sofrer.”Empático e acolhedor, o padre Claudio Antônio Delfino, que completa 54 anos no próximo dia 14, é o pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, e vive um momento especial à frente da 25ª Festa do Divino Espírito Santo de Brás Cubas, que neste ano conquistou a aprovação na Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Mogi das Cruzes. Natural de Varginha-MG, veio para Mogi aos 19 anos, a convite do então seminarista Lázaro Teodoro Mendes, e foi acolhido por Dom Paulo Mascarenhas Roxo para iniciar sua caminhada sacerdotal. Da infância no interior mineiro, lembra os finais de semana na roça, pescando, correndo atrás das galinhas, nadando e escorregando em folhas de bananeira. Formou-se em Filosofia pela UMC e em Teologia pela Faculdade Nossa Senhora da Assunção, aprofundando seus estudos com mestrados e doutorado. A vocação surgiu após o Ensino Médio, quando, em meio às dúvidas sobre a profissão, encontrou na fé o chamado que transformaria sua vida.