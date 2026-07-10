Encontro de Empretecos fortalece conexões no Alto Tietê

Com foco na conexão entre empreendedores e na geração de negócios, o Sebrae-SP Alto Tietê promoveu, na quarta-feira (1/7), o Encontro de Empretecos. O evento reuniu participantes de diversas edições do Seminário Empretec com o objetivo de estimular o networking, fomentar parcerias e fortalecer os comportamentos empreendedores. A programação contou com uma palestra do consultor Claudio Forner, que abordou os desafios atuais do empreendedorismo.

O Empretec é uma metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicada pelo Sebrae no Brasil voltada ao desenvolvimento das Características de Comportamento Empreendedor (CCEs). Durante o seminário, os participantes identificam seus pontos fortes e aqueles que precisam ser aperfeiçoados.

“Esse encontro foi pensado para criar conexão entre os empretecos e gerar negócios e aprendizado. É uma troca de energia de transformação que precisa reverberar. O Empretec tira o melhor das pessoas e ensina a lidar com os desafios. Essa é uma ferramenta que transforma vidas, e queremos expandir essa experiência com o apoio de vocês, como embaixadores”, destacou a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa.

Com a palestra “Empretecos em Movimento – Empreender em Tempos de Transformação”, Claudio Forner apresentou reflexões sobre as mudanças impulsionadas, principalmente, pela inteligência artificial, pelos avanços tecnológicos e pelas transformações no comportamento das pessoas.

Administrador de empresas, Forner é referência nacional como facilitador do Empretec e também é conhecido por sua participação como conselheiro de Roberto Justus no programa “O Aprendiz”.

Realizado no auditório do Centro Universitário Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, o encontro contou ainda com uma rodada de perguntas e com o depoimento do empresário Pedro Kikuchi, que compartilhou sua experiência com o Empretec.

Cursos

O Sebrae-SP Alto Tietê está com inscrições abertas para uma nova turma do Seminário Empretec, em Mogi das Cruzes. Nesta edição, a capacitação será realizada em formato híbrido. Entre os dias 16 e 20 de setembro ocorrerá a etapa remota, enquanto a fase presencial será realizada de 21 a 25 de setembro.

As atividades presenciais da edição de Mogi das Cruzes, que será a única de 2026, ocorrerão no escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê, localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia. As inscrições devem ser realizadas pelo link https://forms.office.com/r/5fzFpW0uyk. Para mais informações e valor de investimento, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510, opção 2.