Mogi Basquete anuncia a contratação do americano Chris Ware para o Paulista

O Mogi das Cruzes Basquete anunciou na manhã desta quarta-feira (13) a contratação do americano Christopher Ware para a temporada 2023. O pivô vem para defender o garrafão mogiano na segunda fase do Campeonato Paulista.

Com passagens pelo Pinheiros, São Paulo, onde foi campeão paulista, e Franca, o atleta de 34 anos e 2m06, soma recordes pessoais de 18 pontos e oito rebotes em partidas disputadas pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Já no último ano, o pivô defendeu as cores do Guerrerros MC, no Equador.

Ware, se integrará ao time do treinador Fernando Penna nesta quarta-feira (13), no Ginásio Hugo Ramos, para os treinamentos focados na segunda fase do Paulista. Os confrontos da etapa ainda serão definidos e divulgados oficialmente pela Federação Paulista de Basquete (FPB).

Na primeira fase, o Mogi Basquete anotou duas vitórias em oito partidas disputadas.