Mogi apresenta projeto de formação de profissionais do ramo hoteleiro

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, realizou na última sexta-feira (18/08) dois encontros sobre a formação de profissionais do ramo hoteleiro para alunos e ex-alunos da Escola Estadual Prof. Cid Boucault, em Jundiapeba. A ação reuniu representantes da Pasta, do Senac Guarulhos e Club Med School. As empresas são parceiras na capacitação voltada, exclusivamente, para o setor na cidade. Na próxima semana serão abertas as inscrições para novas turmas.

O programa de formação de profissionais para o mercado hoteleiro do município foi lançado no primeiro semestre deste ano. Todas as aulas foram realizadas na nova escola de hotelaria instalada nas dependências do Resort Club Med Lake Paradise, o Club Med School, em Jundiapeba. As aulas foram ministradas pelo Senac Guarulhos.

O objetivo do encontro foi apresentar o ramo hoteleiro e expandir o conhecimento e as possibilidades do mercado de turismo para os participantes. A apresentação destacou o amplo território da cidade, a expansão dos diversos setores produtivos e as oportunidades de emprego voltadas para este segmento.

A formação faz parte das ações de aproximação da Administração Municipal com as empresas e instituições de ensino técnico para o entendimento e o acompanhamento das demandas existentes no mercado de trabalho, visando a capacitação de mão de obra e fomento da empregabilidade na cidade.

A expectativa é de que todos os alunos formados no programa tenham a possibilidade de serem absorvidos pelo próprio resort, como também em outros locais de hospedagem no município.

Parceria com Senac e Club Med School

No primeiro semestre de 2023, o programa foi lançado como piloto e foram ofertados cursos de recepcionista de hospedagem, auxiliar de garçom, recreador e camareira. Em três meses de formação, os alunos tiveram aulas teóricas e vivenciaram aulas práticas no próprio espaço do Resort Club Med para adquirirem experiência.

Ao todo, foram 40 aulas de quatro horas cada, totalizando uma carga horária de 160 horas. Os cursos aconteceram de segunda a sexta-feira. Para facilitar o transporte dos alunos, durante o período do curso, a Prefeitura de Mogi das Cruzes disponibilizou ônibus ida e volta, partindo de um ponto de Jundiapeba até O Club Med School.

As próximas inscrições podem ser acompanhadas pelo site da Prefeitura e no portal do Crescer no crescer.mogidascruzes.sp.gov.br