Mogi abre chamamento de blocos de rua para o Carnaval 2023

A Secretaria Municipal de Cultura abriu, nesta quinta-feira (12/01), credenciamento para os blocos carnavalescos de rua que irão compor a programação do Carnaval 2023. O edital contemplará no máximo 15 propostas com apoio financeiro e as inscrições gratuitas podem ser realizadas de maneira online até 22 de janeiro.

Para a secretária municipal de Cultura, Kelen Chacon, a organização para o Carnaval de 2023 foi planejada para rememorar os bons tempos dessa data festiva. “Pensamos em resgatar a cultura popular do carnaval, por meio dos tradicionais bloquinhos de rua. Essas manifestações carnavalescas visam trazer alegria à toda população interessada nesses cortejos entre bailes, cordões e blocos folclóricos. Convidamos os agentes culturais da cidade para juntos construirmos um carnaval para todos”, conclui, Chacon.

Podem se cadastrar pessoas físicas e jurídicas, residentes ou com sede em Mogi das Cruzes, lembrando que os interessados devem estar devidamente inscritos no Cadastro de Artistas e Profissionais de Arte, Cultura e Turismo.

Blocos carnavalescos são conjuntos de pessoas que vão às ruas, na época de Carnaval, de forma organizada e segura com o intuito de levar entretenimento ao público participante. Geralmente, os tradicionais cortejos percorrem trajetos urbanos, previamente definidos, acompanhados por bandas com instrumentos de percussão ou carros de som.

Os proponentes só poderão se cadastrar em um segmento e após efetivados, os cadastros passarão por uma análise, baseada em alguns critérios, como o histórico do bloco, descrição do percurso, forma de apresentação e a quantidade de participantes. Mais informações, como os documentos necessários e os critérios de desempate, podem ser consultados no edital 002/2023.

A previsão é que essa lista de admitidos seja divulgada no dia 25 de janeiro e do dia 26 até o dia 30 está estabelecido o prazo de recursos para propostas inabilitadas. Somente os profissionais cadastrados e habilitados poderão ser contratados, já a publicação do resultado da seleção será feita em 31 de janeiro.

O credenciamento também objetiva receber propostas de blocos ou agrupamentos que não tenham interesse em serem contemplados com o repasse financeiro do presente edital – por já possuírem outras parcerias ou toda logística definida. A intenção é estruturar as atividades carnavalescas que estarão acontecendo em Mogi das Cruzes, para levar entretenimento à toda população interessada.

Outras informações podem ser obtidos pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, que fica na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.