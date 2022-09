Mogi Expo Tattoo acontece neste fim de semana

A partir desta sexta-feira (23/09), Mogi das Cruzes receberá a quarta edição da Mogi Expo Tattoo, evento que reúne tatuagem e música e está integrado às comemorações do aniversário de 462 anos da cidade. E o Fundo Social de Mogi das Cruzes se fará presente no evento com uma tenda, que fará arrecadação de itens para todas as campanhas desenvolvidas pelo órgão, além de comercializar a preços acessíveis artigos alusivos à cidade.

Na tenda do Fundo Social, as pessoas poderão contribuir doando alimentos não perecíveis, absorventes, tampas de plástico, lacres de alumínio e caixas Tetra Pak. Tudo o que for angariado será revertido para pessoas em situação de vulnerabilidade, protetores de animais e também instituições sociais do município, a partir das campanhas de alimentos, Tia Chica e CICLOS.

Além da captação de doações, na tenda do Fundo Social os visitantes e freqüentadores da Mogi Expo Tattoo encontrarão camisetas, garrafas no modelo squeeze e canecas alusivas à cidade, que serão comercializadas com preços acessíveis e também em combos promocionais. Parte da verba proveniente das vendas será destinada ao próprio Fundo Social e aplicada nas campanhas e projetos desenvolvidos pelo órgão.

Mogi Expo Tattoo

A Mogi Expo Tattoo Corun Convida é uma festa em celebração à arte e à cultura, que têm como pilares a tatuagem e a música. Ela será realizada de sexta-feira a domingo (23 a 25 de setembro), no espaço do Pró-Hiper, sempre das 10h às 22 horas.

A convenção será composta por 70 estandes de tatuagem e mais de 200 tatuadores, entre profissionais renomados no Brasil e no mundo. Além da possibilidade de fazer uma tatuagem, os visitantes contarão com um festival de música e shows ao longo dos três dias da realização. Como estrutura, o evento terá palco externo, palco acústico interno, praça de alimentação, três bares, estacionamento, banheiros e área kids.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla

As pessoas podem pagar meia entrada, mediante a doação de um brinquedo novo ou em bom estado, que será destinado ao Fundo Social de Mogi, para a campanha de Natal deste ano.

Mais informações sobre as tendas e os profissionais da tatuagem que se farão presentes podem ser adquiridas pela página do evento no Instagram e Facebook.