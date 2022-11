Miss Melhor Idade de Mogi conquista o título de Miss Elegância do Estado

Os vencedores do Miss e Mister Melhor Idade 2022 de Mogi das Cruzes, Cecília Soria de Melo e Peri Fontoura Barreira Filho, participaram, na terça (8), da etapa estadual do concurso. E a recém-eleita Miss Melhor Idade de Mogi saiu com o título de Miss Elegância do Estado de São Paulo, ficando com o segundo lugar.

A seleção aconteceu no Clube Círculo Militar e contou com a presença de representantes de 19 cidades. A primeira colocada, de Santo André, ficou com 537 pontos e a Miss de Mogi ficou com 535. “Por muito pouco ela não ficou com o primeiro lugar, mas já é motivo de muita alegria termos ela na segunda colocação”, destacou a coordenadora do Idoso da Prefeitura, Vera Lúcia de Freitas.