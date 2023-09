Miss Bertioga representa o litoral e conquista o Top 5 no Miss SP

A Miss Bertioga, Carolinny Ferreira, representando todo o litoral paulista, conquistou o Top 5 e o título de Beleza Pelo Bem, no concurso de Miss São Paulo. As provas aconteceram entre quarta (6) e sexta-feira (8), em Campinas, no interior de SP.

A modelo arrecadou, com apoio da prefeitura, 200 cestas básicas e 13 brinquedos. Todos os itens serão doados por ela, junto com a organização do Concurso Miss & Mister São Paulo CNB 2023, para pessoas em vulnerabilidade social.

Carolinny foi eleita Miss Bertioga em setembro de 2022, durante a Festa da Primavera. Neste ano, ela passará a faixa e a coroa para a nova eleita, que será escolhida na festividade que acontece entre os dais 16, 17, 23 e 24, na Praça da Primavera, no Rio da Praia. No evento também terá shows de renomadas bandas de rock de artistas Pratas da Casa.

Abrindo a festa na sexta-feira (15) sobe ao palco Os Paralamas do Sucesso. No sábado (16) a banda Ira! fecha o primeiro final de semana. A emoção vai invadir a Praça da Primavera na sexta (22) com Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá, membros da saudosa Legião Urbana.

A banda Biquini encerra a festividade no sábado (23). A entrada para todos os shows é gratuita, sendo opcional a doação de 1 kg de alimento não perecível.