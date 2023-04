Ministro do Trabalho vem a Mogi na sexta para palestra para alunos da UMC

Na próxima sexta-feira, dia 28 de abril, a UMC recebe o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que vai abordar o tema “Os desafios do Brasil na relação capital – trabalho no século 21”.

Sergio Henrique Leal de Souza, Coordenador do Curso de Direito, considera indispensável a regulamentação das profissões informais, a fim de assegurar direitos dos prestadores de serviços e oficializar os deveres das empresas contratantes. “Esta força de trabalho representa uma grande parte da economia nacional, sendo necessário o direito trabalhista para auxiliar as pessoas em uma futura aposentadoria, com o recolhimento do INSS, direitos em relação a acidentes no trabalho, carga horária, entre outros aspectos trabalhistas”, afirma.

O evento direcionado aos discentes do Curso de Direito abordará a regulamentação de novas profissões (UBER, Ifood dentre outras) e será realizado no Auditório Manoel Bezerra de Melo, a partir das 19h. As vagas são limitadas, sendo necessário realizar a inscrição no portal do aluno UMC.

Evento Acadêmico: “Os desafios do Brasil na relação capital – trabalho no século 21”.

Data: 28 de abril – Sexta

Horário: 19h

Local: Auditório Manoel Bezerra de Melo – Av. Dr. Cândido X. de Almeida e Souza, 200 – Centro Cívico, Mogi das Cruzes – SP, 08780-911