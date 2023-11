Parque Leon Feffer recebe Projeto MICA 2023/2024, com música e teatro

Música, teatro, boas gargalhadas e diversão garantida invadem o Parque Leon Feffer, em Mogi das Cruzes, neste sábado, 18/11. As atividades são gratuitas e fazem parte da Mostra Itinerante de Cinema Ambiental (MICA), edição 2023/2024. Durante o evento, serão exibidos os filmes selecionados nesta edição da mostra e as apresentações teatrais ficarão por conta do Circo da Silva. Além de filmes, teatro e música, também terão muitos brinquedos especiais para as crianças aproveitarem o dia. O evento gratuito e aberto ao público será realizado das 13h30 às 17 horas.

A Mostra Itinerante de Cinema Ambiental também levará as atrações para instituições do município, contemplando as crianças que são atendidas por elas. Nos dias 16 e 17/11, as atividades serão realizadas na Escola Municipal Álvaro de Campos Carneiro, no Centro Educacional Jabuti e na Escola Ambiental.

A Mostra Itinerante de Cinema Ambiental recebeu até o dia 20/10 as inscrições de curtas-metragens com temática socioambiental. Mariana Atauri, produtora cultural responsável pela edição 2023/2024 do projeto, diz que os eventos ajudam a construir um público voltado para o segmento de curtas-metragens. “A mostra se utiliza do audiovisual para sensibilização da primeira infância, para questões artísticas e, também, ambientais”, reforça.

Os filmes que compõem as mostras foram selecionados por uma equipe de curadoria formada por integrantes do Instituto Ideia Coletiva e estão disponíveis na página da MICA na internet: www.mica.eco.br. Essa é a quinta edição do evento, que é realizado pelo Instituto Ideia Coletiva por meio ProAC-ICMS e recebe o patrocínio da empresa Imerys, que, no Brasil, tem operações no Espírito Santo, Pará e em São Paulo.

Serviço:

MICA 2023/2024 traz para Mogi das Cruzes música e teatro na praça

Data: 18/11

Horário: das 13h30 às 17 horas

Local: Mogi das Cruzes – Parque Leon Feffer – Av. Valentina Mello Freire Borenstein, s/n – Braz Cubas