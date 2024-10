Mês da Pessoa Idosa recebe programação especial da Secretaria de Assistência Social

A agenda de atividades tem como objetivo celebrar as pessoas idosas

Neste mês, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da Coordenadoria do Idoso, está realizando uma programação especial em comemoração ao Mês da Pessoa Idosa. Esta iniciativa celebra tanto o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa quanto os 21 anos do Estatuto do Idoso.

A agenda de atividades tem como objetivo celebrar as pessoas com mais idade, oferecendo suporte e ajudando a alcançar mais qualidade de vida, autonomia e protagonismo nesta fase. A relevância desta programação é destacada pelo envelhecimento da população e pelos principais temas que impactam essa parcela de munícipes.

Em parceria com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), será realizado um ciclo de palestras até o final do mês, com o intuito de conscientizar as pessoas idosas sobre como se proteger contra golpes. Este público é frequentemente alvo de fraudes, tanto digitais quanto presenciais, resultando em perdas financeiras e danos materiais e emocionais, além de representar uma violação dos direitos humanos e de cidadania.

O ciclo de palestras ocorrerá até o dia 28 de outubro em diversos locais que atendem diretamente as pessoas idosas. Os próximos locais e datas das palestras são: Sesc de Mogi das Cruzes (14/10); Casa de Clara (17/10); Pró-Hiper César de Souza (Igreja Batista), em 21 de outubro; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Novo Horizonte (24/10); e Jardim Piatã (28/10).

É importante ressaltar que, apesar da concentração de atividades no mês de outubro, a política de defesa dos direitos da pessoa idosa é uma diretriz contínua do município. As melhorias no atendimento a este público são implementadas permanentemente pela Secretaria de Assistência Social.

