Mercado pet triplica na região do Alto Tietê 

Setor cria oportunidades para as pequenas empresas

Em sete anos, o mercado pet deu um salto de 149% no Alto Tietê, impulsionado pela abertura de pequenos negócios voltados para o comércio de produtos, de banho e tosa, além de hospedagens para animais domésticos. Segundo levantamento do Sebrae-SP, produzido a partir de dados da Receita Federal, em dezembro 2018, as oito cidades da área de abrangência do Escritório Regional do Alto Tietê contavam com 763 empreendimentos pet e atingiu 1.901 estabelecimentos em março deste ano.

“O número de famílias que possuem cães e gatos tem aumentado a cada ano, assim como a disposição em investir na alimentação, saúde e bem-estar dos animais”, ressaltou a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa.

Para a administradora do Centro Veterinário Masterclin, em Mogi das Cruzes, Larissa Romanos, “o aumento nestes últimos anos foi significativo, pois, com a pandemia e o trabalho home-office, os tutores ficaram mais tempo com os seus pets, dando e recebendo mais carinho e atenção. E isto leva a mais apego e mais cuidados.”

O levantamento revela, ainda, que os pequenos negócios estão na preferência dos consumidores, sendo que 66% dos entrevistados preferem comprar medicamentos e suplementos nesses locais, tendência que é seguida por 61% dos tutores que adquirem os alimentos e 58% que compram os acessórios dos animais.

Na hora de consumir, alguns aspectos chamam a atenção dos clientes, incluindo os preços competitivos, a localização do estabelecimento e a qualidade dos produtos e serviços. “Na nossa clínica, fazemos consultas de ortopedia, neurologia, endocrinologia, oncologia, oftalmologia, entre outras especialidade, e ainda fazemos cirurgia em geral. O público prefere utilizar destes serviços em ambientes com especialistas que passam confiança”, revela Larissa.

Além disso, segundo a administradora da Masterclin, houve um crescimento nos setores de hotel, creche e banho e tosa. “Tudo é reflexo da pandemia. As pessoas ficaram mais sensíveis e mais amorosas com os animais. É uma relação de amor e respeito”, finaliza.

SERVIÇO

Centro Veterinário Masterclin

Unidade Brás Cubas:

Rua Padre Álvaro Quinhones Zuniga, 37

Telefone: 4722-7626

Unidade César de Souza

Avenida Ricieri José Marcatto, 86

Telefones: 99467-8880/ 99407-0575

Instagram: @masterclin.vet

Larissa Romanos comenta sobre a importância da pandemia nesse crescimento