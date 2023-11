Mercadão recebe evento de Promoção da Cadeia Produtiva das Hortaliças neste sábado

A Secretaria de Agricultura de Mogi das Cruzes em parceria com produtores e instituições do setor realizarão, neste sábado (11/11), das 10h às 14h, no Mercado Municipal, o evento de Promoção da Cadeia Produtiva das Hortaliças.

Os mogianos poderão conhecer um pouco mais sobre hortaliças, as quais Mogi se destaca nacionalmente por sua produção. No evento, serão distribuídas cartilhas com deliciosas receitas para os visitantes.

As hortaliças, além de fornecer nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do organismo, ainda auxiliam na hidratação. Por sua vez, o baixo consumo pode ocasionar carências nutricionais, fragilizando-o e tornando-o mais suscetível a doenças.

A ação acontecerá perto da rampa de acesso ao primeiro andar do Mercadão e terá participação dos alunos dos cursos de Nutrição e Gastronomia do Centro Universitário Braz Cubas.