“Mega Dia das Mães” está em sua quarta edição em Suzano

A partir da sexta-feira (2), Suzano terá mais uma edição do “Mega Dia das Mães”’, evento promovido pela prefeitura com produtos de mais de 70 artesãos da cidade. Neste ano, a feira ocorrerá em dois centros de compras: no Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano) e no Glicério Boulevard (rua General Francisco Glicério, 1145, Centro). O objetivo é valorizar o artesanato local e oferecer opções de presentes para a data comemorativa.

O “Mega Dia das Mães”, que chega a sua quarta edição, é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e as Secretarias de Cultura e de Manutenção e Serviços Urbanos. Conta também com apoio da Associação Comercial e Empresarial (ACE) e da Associação Cultural Esportiva Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey).

No Glicério Boulevard, a feira de artesanato poderá ser conferida diariamente (exceto no dia 4, domingo), até 10 de maio (sábado), das 10 às 19 horas. Já no Suzano Shopping, o evento se estenderá até o domingo do Dia das Mães (11), das 10 às 21 horas. “Esta 4ª edição será bastante especial, pois garantirá que mais pessoas possam ter a chance de conhecer e adquirir os diversos produtos disponíveis, valorizando o trabalho dos nossos artesãos e impulsionando a economia da cidade”, destacou Vanessa Cury, coordenadora de Artesanato da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. Entre as peças disponíveis estarão bonecas, bichos de pelúcia, amigurumis (bonecos de crochê ou tricô), marcenaria, costura criativa, pinturas, recicláveis, biojoias e itens de vestuário.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, afirmou que o “Mega Dia das Mães” foi muito positivo nos últimos anos e que desta vez não será diferente: “Os artesãos sempre trazem uma diversidade de produtos. Além de fomentar a renda e fortalecer o empreendedorismo, o artesanato consegue envolver o amor em formato de presente”.

Para o secretário de Cultura, José Luiz Spitti, é gratificante ver que o artesanato é valorizado e respeitado em Suzano: “Parabenizo toda a categoria, que é muito participativa e está sempre presente para garantir que os eventos que são promovidos na cidade sejam impecáveis. Tenho certeza de que muita gente irá encontrar algo especial para presentear suas mães”.

Por sua vez, a primeira-dama Deborah Raffoul Ishi, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), destacou que a feira é um reflexo do talento dos artesãos de Suzano.

Crédito: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Evento contará com a exposição de produtos de 70 artesãos da cidade