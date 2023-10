Me Protege estreia na Feira do Empreendedor com condições especiais  

A Me Protege, microfranquia com foco na venda de planos de saúde e seguros, franquia exclusiva da Mais Você, da Wiz, ecossistema de negócios e produtos financeiros, com mais de 49 anos de atuação, estreia na edição 2023 da Feira do Empreendedor, que acontece nos dias 16 a 19 de outubro, no SP Expo.

Liderada pelos empresários Claudio Augusto, Marlon Lúcio e Eduardo Koji, criadores da marca de passadoria de roupas Mania de Passar, Rafael Lemos, empresário com anos de experiência no mercado de saúde, além de Rodrigo Aragão e Alexandre Guerra, ex-CEO da rede Giraffas, a rede tem como meta atender mais de 4.500 vidas, através de 315 operações por todo o Brasil, gerando mais de R$ 5 milhões em negócios até o final de 2024.

Investimento baixo, remuneração alta

Pensando em gerar oportunidades para os visitantes, a Me Protege estará com condições especiais para os interessados em investirem na franquia. Durante o evento, a franquia oferecerá uma redução em sua taxa de franquia que é de R$ 9.900 para R$ 7.500. O investimento total para ser um franqueado fica em R$ 12.600, incluindo taxa de franquia e capital de giro.

“Nossa proposta é popularizar e facilitar o acesso a serviços de saúde para os mais de 150 milhões de pessoas que não tem esse acesso. É um mercado que oferece uma alta demanda, aliada a isso, oferecemos um alto valor de comissionamento para nossos franqueados de até 150%”, comenta Marlon Lucio, diretor comercial da Me Protege.