McDia Feliz e Rede Feminina de Combate ao Câncer se unem em mais um ano

Dia 24 é o momento de ajudar os jovens e crianças com câncer

A mais abrangente ação pela saúde de adolescentes e crianças com câncer no Brasil tem data marcada: sábado, dia 24 de agosto.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco”, de Mogi das Cruzes, e o programa Atenção Integral do Instituto Ronald McDonald estão juntos para mais essa edição do McDia Feliz.

Por meio do apoio a um variado elenco de ações, o Programa tem como objetivo contribuir para aumentar as taxas de cura, apoiando projetos, como reforma e construção de unidades ambulatoriais, hospitais e casas de apoio; humanização de ambientes; aquisição de equipamentos e veículos para transporte de pacientes; projetos de apoio psicossocial; financiamento de pesquisas; e patrocínio de fóruns, congressos e seminários.

É certo que, muitas famílias abandonam o tratamento de câncer para seus filhos, quando é necessária a locomoção para outras cidades, devido a fatores importantes e que mexem com a situação financeira da família, como a impossibilidade de se manter (transporte, alimentação, hospedagem em outras cidades) e abandono de emprego ou falta de cuidadores para os demais filhos. Esta situação vem mudando graças a ações que beneficiam projetos de hospedagem, alimentação e/ou transporte do paciente e/ou familiares, com vistas ao início imediato e a não interrupção do tratamento.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mogi das Cruzes adquiriu dois veículos, que são destinados ao transporte de crianças do Alto Tietê para tratamento na TUCCA, ambulatório de oncologia pediátrica, anexa ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquera.

A escolha para a realização de tratamento neste local se deu pela falta de atendimento de oncopediatria na região e por se localizar em uma região mais próxima do Alto Tietê.

Os veículos da Rede foram comprados com renda obtida no McDia Feliz. Com a arrecadação dos BigMacs vendidos, a Rede Feminina continuará com o “Trenzinho Leva e Trás”, pagando combustível, motoristas, IPVA, seguro, manutenção, entre outros, a fim de que continuem beneficiando as crianças que possuem a doença.

O total arrecadado com a ação é integralmente doado à TUCCA. Para a Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco” resta a satisfação de poder ajudar, pois boa parte das voluntárias passou pela doença ou teve um parente nessa situação.

Voluntárias ajudam no dia da ação em Mogi das Cruzes