Mauro Vaz vai para o Podemos e reforça partido para as eleições de 2024

Político com vasta experiência em Suzano-SP, o diretor da Vigilância Sanitária do município, Mauro Rodrigues Vaz, vai se filiar ao Podemos dentro dos próximos dias. O convite para compor a legenda na cidade partiu do presidente da sigla, o vereador Max Eleno Benedito, o Max do Futebol. A articulação visa reforçar o time de pré-candidatos do partido para as eleições municipais de 2024.

O fortalecimento do Podemos em Suzano é uma estratégia da agremiação para ocupar maior espaço no pleito eleitoral do ano que vem. Com o ingresso de Vaz – que já foi vice-prefeito da cidade e secretário municipal – ao quadro de políticos da legenda, o Podemos passa a alçar novos voos, com possibilidades de ampliar o número de cadeiras na Câmara Municipal.

Nesse fim de semana, Vaz e Max participaram de um encontro do Podemos em Guarulhos-SP, a convite da presidente nacional da sigla, a deputada federal Renata Abreu, e do presidente estadual do partido, o também deputado federal Rodrigo Gambale. Na oportunidade, os dirigentes da agremiação ratificaram a ida de Vaz ao Podemos, com o desafio de fortalecer a legenda e deixá-la ainda mais competitiva.

Com o fim do segundo mandato do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), as articulações políticas devem se intensificar em Suzano até abril, prazo final para os candidatos se filiarem a alguma sigla partidária para concorrerem no pleito de 6 de outubro.

Na ótica do diretor da Vigilância Sanitária da cidade, o convite para se filiar ao Podemos é um reconhecimento do trabalho prestado por décadas a Suzano:

“No poder público, já passei por inúmeros cargos e missões, nas mais variadas áreas, de vice-prefeito a secretário municipal, só para citar algumas, e sempre me dediquei e fiz o melhor para atender e cuidar das pessoas. Após convites de diversos partidos, fiz minha escolha pelo Podemos e pretendo fazer a diferença nas eleições municipais do ano que vem. Me sinto preparado para o desafio”, complementa.

Trajetória

Mauro Vaz foi servidor público estadual; vice-prefeito de Suzano, de 2005 a 2008, na gestão do ex-prefeito Marcelo Candido (na época, filiado ao PT); e secretário municipal das pastas de Desenvolvimento Econômico e de Saúde no segundo mandato da gestão petista na cidade.

Atualmente, o político é diretor da Vigilância Sanitária da cidade, além de coordenador na Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae). Porém, Vaz ainda é muito lembrado pela população pela época em que atuou como diretor do Pronto-Socorro (PS) Municipal.

De acordo com o presidente do Podemos de Suzano, o convite feito a Vaz é providencial em razão da experiência administrativa que o novo filiado vai conceder ao partido:

“Sempre tive amizade e admiração pelo Mauro (Vaz). Sua filiação ao Podemos será fundamental para as eleições de 2024 e para o planejamento de expansão da sigla em Suzano. Juntos, faremos do partido ainda mais forte e competitivo e vamos eleger ainda mais vereadores. Além de um grande gestor, estou trazendo para o Podemos um político respeitado na cidade e região”.