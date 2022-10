Maurício de Sousa e Turma da Mônica estarão em Santa Isabel no sábado

Mauricio de Sousa nasceu no dia 27 de outubro de 1935, na cidade de Santa Isabel. O desenhista ficou muito conhecido ao criar a famosa Turma da Mônica e atualmente é uma das maiores referências no universo brasileiro de histórias em quadrinhos. Para celebrar seus 87 anos, o isabelense visitará a sua terra natal, com seus queridos personagens.

O evento aberto ao público será realizado no próximo sábado (22/10), a partir das 15h30, na quadra da EMEF Oscar Ferreira de Godoy, localizada na Rua Fernandes Cardoso, N° 240, Treze de Maio. A Orquestra Municipal fará uma apresentação especial e todos cantarão parabéns à Mauricio de Sousa.

Já na parte da manhã, das 10h30 às 11h30, ocorrerá a 2ª edição do Procura-se o Sansão. Crianças de até 12 anos não completos poderão participar da brincadeira e ganhar uma bicicleta, conforme regulamento.

O coelho Sansão será escondido na região central do município, e dicas serão divulgadas nas redes sociais oficiais da prefeitura. A dupla (uma criança e um responsável) que encontrar primeiro o Sansão ganhará o prêmio.

Lembrando que a descrição do item está disponível no regulamento oficial e para participar a criança deverá estar acompanhada de um responsável, com mais de 18 anos.

Durante a ação, também acontecerão algumas atividades na Praça Fernando Lopes, como aula de dança às 8h, exposição de bicicletas especiais às 9h, ensaio aberto da Orquestra Municipal às 10h e espaço para leitura, com gibis da Turma da Mônica, das 9h às 12h.

Para mais informações sobre a 2ª edição da Procura-se o Sansão, consulte o regulamento no site da prefeitura (https://santaisabel.sp.gov.br/portal/sansao/).