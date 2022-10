Mateus Sartori fará show no Sesc no dia 13

Mateus Sartori retorna de um hiato de dez anos de sua última apresentação na cidade de Mogi das Cruzes com o show intitulado ‘Na Volta Que o Mundo Dá’, fazendo parte da circulação de lançamento do seu 6º álbum de carreira.

Acompanhado de Guilherme Ribeiro (piano/acordeon), Fernando Baeta (violão/guitarra), Henrique Simas (baixo) e Filipe Lapa (bateria), Sartori preparou um show com músicas do cancioneiro popular brasileiro, além de releituras de Cazuza (Ideologia), Plebe Rude (Até Quando Esperar) e Mutantes (Balada do Louco).

No sexto disco de estúdio, Mateus Sartori se reinventa musicalmente em 14 canções que tratam, entre outros temas, da importância da arte em sua trajetória e o canto como um lugar de liberdade. Disponível nas principais plataformas digitais, o álbum funciona como um “grito de alforria” e traz um artista leve e à vontade, ansioso para retornar aos palcos da sua cidade.

“Logo que iniciei a seleção de repertório, a primeira canção escolhida foi “Na Volta que o Mundo Dá” do Vicente Barreto e Paulo César Pinheiro. Naturalmente outras canções foram chegando e, inconscientemente, falavam de saudade, de alguém que buscava algo, sem ainda saber o que. Tempos depois fui percebendo que essa saudade era de fazer Música, de cantar, atividade que estando à frente da Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes (2013 a 2020) impossibilitava uma dedicação à carreira artística”, ressalta Sartori.

Entre trabalhos temáticos e originais, o novo CD tem produção e arranjos de Guilherme Ribeiro e apresenta sonoridade mais moderna, diferente dos outros álbuns produzidos e gravados pelo cantor.

Quando questionado do sentimento de poder cantar no SESC da sua cidade, Mateus Sartori relembra o longo trajeto percorrido para que o espaço efetivamente fosse instalado.

“Obviamente não sou o responsável por termos uma unidade do SESC em Mogi. Muitos foram os atores e sonhadores que contribuíram para que isso tornasse realidade. Tive a minha participação nessa história ao lado de muita gente. Me dediquei por sempre acreditar na política aplicada pelas unidades do SESC, ou seja, uma gestão humana, com olhar sensível para as artes. O show, meu canto, será uma forma de agradecer”, diz Sartori.

Além de canções de compositores consagrados, o show reserva espaço para canções de Mogianos, dentre elas “Madeira Santa” assinada pelo próprio cantor em parceria com Henrique Abib e Paulo Henrique (PH), “Dona do Sonho” de Gui Cardoso e Rabicho e “Promessa” de Victor Kinjo.

O show será dia 13 de outubro, quinta-feira, às 20hs com entrada franca no SESC de Mogi das Cruzes, situado à R. Rogerio Tacola, 118, Socorro.

O ARTISTA

Nascido em Franca/SP mas residente em Mogi das Cruzes desde seus 2 anos de idade, Mateus Sartori teve, ainda muito pequeno, contato com a música ouvindo modas sertanejas interpretadas por familiares no interior paulista.

Arquiteto urbanista, turismólogo, especialista em Cultura: Plano e Ação e Gestão de Cidades, Mateus Sartori ocupou entre 2013 e 2020 o cargo de Secretário de Cultura e Turismo em Mogi das Cruzes-SP. Estudou canto erudito, popular e regência coral na Universidade Livre de Música (EMESP) e na Escola Municipal de Música de São Paulo.

O disco de estreia, ‘Todos os Cantos’, veio em 2006 e conta com as participações de Renato Brás, Guinga e Nailor Proveta. Em 2008 lançou ‘Dois de Fevereiro’, homenageando o compositor baiano Dorival Caymmi, acompanhado de 10 violonistas em 13 canções e em 2009 o CD ‘Barroco’, com canções de compositores mogianos.

Em 2011 lançou ‘Franciscos’, um trabalho que apresenta a obra de 10 Franciscos e Chicos da música brasileira e conta com as participações especiais de Chico César e Chico Pinheiro. Em 2013 fez, ao lado do acordeonista e pianista Guilherme Ribeiro, em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga, o CD ‘Que se Deseja Rever’, apresentando clássicos do Rei do Baião e canções menos conhecidas do grande público.

Em 2020, lançou seu primeiro livro “Política Cultural: Uma Construção Coletiva”, registrando parte da sua experiência na gestão pública e o processo de elaboração e implementação do Plano Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes-SP.

Atualmente ocupa o cargo de Secretário de Cultura e Turismo de Guararema-SP