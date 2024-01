MasterClin abre unidade em César de Souza

No dia 15, o Centro Veterinário MasterClin celebrou a abertura de sua mais nova unidade, na Avenida Ricieri José Marcatto, em César de Souza. Esta expansão representa um marco para a clínica, que agora oferece seus serviços a uma comunidade em constante crescimento.

Com uma população de animais de estimação que ultrapassa os 150 milhões, sendo mais de 85 milhões entre cães e gatos, segundo o Instituto Pet Brasil (IPB) o Brasil evidencia a crescente da atenção à saúde e bem-estar dos pets.

A nova unidade da MasterClin, com uma área ampla de 1,5 mil metros quadrados, funciona 24 horas por dia, proporcionando cuidados contínuos e acesso rápido a serviços veterinários. A unidade de Brás Cubas, que segue funcionando no mesmo local, na rua Padre Álvaro Quinhones Zuniga, número 37, irá deixar de atender 24h por dia, mas manterá a qualidade dos serviços que já viraram referência no distrito.

Destacando-se pela excelência no atendimento, a clínica dispõe de um laboratório próprio para exames, permitindo diagnósticos precisos e rápidos. Além disso, oferece uma gama completa de serviços, incluindo raio x, ultrassom e especialidades como Dermatologia, Neurologia, Oncologia, Endocrinologia, Ortopedia, entre outras.

A Masterclin de César também terá uma área dedicada à estética canina. “Teremos também serviço de creche, daycare e hotelzinho”, explica a sócia-proprietária, Adriana Takata.

A decisão de abrir uma nova unidade em César de Souza foi uma aspiração de Adriana, que desde 2018 nutria o desejo de expandir os serviços do Centro Veterinário MasterClin. A escolha estratégica pelo bairro, reconhecido por seu rápido crescimento, demonstra o nosso compromisso em atender às necessidades da comunidade local e proporcionar serviços veterinários de alta qualidade, sempre pensando no bem-estar dos pets”, diz Adriana.

Com esta nova unidade, o Centro Veterinário MasterClin reafirma seu compromisso com a saúde e felicidade dos animais de estimação, proporcionando cuidados abrangentes, modernos e acessíveis a todos os tutores de César de Souza.

Centro Veterinário MasterClin

Avenida Ricieri José Marcatto, 86 – César de Souza

Tel: 94467-8880

Rua Padre Álvaro Quinhones Zuniga, 37 – Brás Cubas

Tel: 97385-1415