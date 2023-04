Máscara deixa de ser obrigatória em unidades de saúde de Mogi

A Prefeitura de Mogi publicou o decreto 21.744 que retira a obrigatoriedade do uso de máscara facial em unidades de saúde da cidade. A decisão segue a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – , que, em março atualizou nota técnica onde afirma que não há mais a recomendação de uso universal de máscaras dentro de todos os setores/unidades dos serviços de saúde.

A medida, no entanto, tem exceções: a proteção facial segue sendo recomendada para pacientes com sintomas respiratórios ou positivos para a COVID-19 e seus acompanhantes, para pacientes que tiveram contato próximo com caso confirmado de COVID-19, para profissionais de saúde, visitantes e acompanhantes presentes nas áreas de internação e em situações em que houver a indicação do uso de máscara facial, como Equipamento de Proteção Individual (EPI) para profissionais de saúde, em qualquer área do serviço de saúde, além de profissionais que fazem a triagem de pessoas.