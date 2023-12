Marlon Claessen é o entrevistado do programa Café com Notícia da próxima 2ª

A temporada de Marlon Claessen no Brasil tem rendido muitos frutos nas verticais em que atua. Ator, apresentador, correspondente internacional de moda e catalisador de negócios entre marcas de luxo europeias em novos mercados, Marlon tem sido visto como um case de brasileiro empreendedor que deu certo na carreira internacional.

Morando na Europa há 18 anos, Marlon sempre alerta para as dificuldades de empreender fora do país de origem, mas sempre dá ênfase a necessidade de se ter coragem para assumir riscos em prol de realizar sonhos.

Na última semana, Marlon Claessen foi tema em dezenas de veículos contando um pouco da sua história de infância e da carreira na Europa, tamanha repercussão chamou a atenção de programas de TV e rádio, e o renomado Café com Notícia da Rádio Metropolitana de Mogi tem um encontro marcado na próxima segunda-feira (18) às 11h., com Marlon.

Apresentado e produzido pelo ícone Maricy Guimarães, ou Mari para tantos colegas de profissão, o programa traz a marca desta comunicadora com mais de 30 anos de atuação no jornalismo como chefe de reportagem, editora, assessora, apresentadora e produtora em rádio e TV.

Com 8 mil ouvintes por minuto, a rádio Metropolitana soma 62 anos no ar, sendo a emissora mãe de um grupo sólido com 14 emissoras atuantes no sudeste brasileiro. Café com Notícia segue o sucesso do grupo, em horário nobre, de segunda a sexta, das 10h ao meio-dia.

“O Café com Notícia, é uma revista eletrônica, que alcança oito cidades, 1,5 milhão de pessoas. Temos uma programação irreverente, com música, entretenimento, informação e muita interação com o público”, explica Maricy Guimarães que está à frente do Café com Notícia desde 2021 e conta com a participação diária do jornalista e apresentador Leão Lobo, que traz as principais notícias das celebridades.