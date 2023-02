Marcelinho Carioca sai da Secretaria de Esportes de Itaquá; Fabiano Novais substitui ex-jogador

Com a saída do ex-jogador e ídolo do Corinthians Marcelo Pereira Surcin, Marcelinho Carioca, da Secretaria de Esportes e Lazer de Itaquaquecetuba, a Prefeitura informou que Fabiano Oliveira Novais é o novo chefe da pasta.

Graduado em Educação Física, Sociologia e Pedagogia, com pós-graduação em docência do Ensino Superior, Fabiano tem uma vasta experiência na rede municipal. Sua trajetória iniciou-se em 2007 com projetos sociais e professor de voleibol adaptado, em 2012 atuou como professor, foi diretor, supervisor de ensino, secretário de Educação em 2019 e secretário adjunto de Educação em 2022. Na rede estadual, foi professor de Educação Física de 2009 a 2016 e também atuou como avaliador físico em academias.