Manutenção emergencial no poço que abastece Biritiba Ussu será feita na quinta (9)

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) identificou um problema na tubulação do poço que abastece Biritiba Ussu. Por isso, na quinta-feira (9), das 8h às 20h, será necessária uma pausa na distribuição de água para manutenção emergencial. Concluído o reparo, a normalização do abastecimento será de forma gradativa, devendo se estabilizar na manhã de sexta-feira (10). Durante a paralisação, o reservatório do bairro será abastecido com caminhão-pipa. A manutenção é necessária para garantir o bom funcionamento do poço.

Quem tem caixa d’água, possivelmente, não terá a rotina afetada. Ter um reservatório no imóvel é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do fornecimento de água, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas, onde é necessário mais tempo para que o abastecimento seja normalizado.

Ainda assim, a autarquia recomenda utilizar com economia o volume armazenado.