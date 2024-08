Mais dois nomes a prefeitos são anunciados para eleição deste ano

PRTB e MN disputarão as eleições municipais



Nos dias 27 e 30 de junho, mais dois partidos de pré-candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes realizaram as suas convenções: o PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) e o MN (Mobilização Nacional).

No sábado (27), a pré-candidata e professora Sheila Mantovanni (MN) e o seu pré-candidato a vice-prefeito, Tenente Elmo Cruz, do mesmo partido, levantaram o slogan Mobiliza Agora, Mogi, com o apoio de dois pré-candidatos a vereador, também apresentados na convenção.

De acordo com Sheila, a chapa pretende cuidar dos bairros periféricos, dando prioridade para a educação e a mobilidade: “Vamos cuidar, principalmente, dos bairros periféricos com a estrutura básica, que é obrigação do poder público, como asfalto e iluminação; investir na melhoria do ensino em relação à alfabetização e melhorar a mobilidade da cidade”.

Para ela, ter pessoas técnicas nas secretárias também é uma necessidade para se fazer um governo sério. “Durante a campanha, iremos ouvir as demandas da população periférica, ouvir os jovens em relação ao lazer e esporte, e principalmente, falar sobre a saúde e segurança”, revela a política.

A objetivo da pré-candidata é não dever cargo para nenhum partido e trabalhar com honestidade e transparência: “Não vou fazer promessas para ganhar campanha e depois não poder cumprir. Somos um grupo que terá responsabilidade com o dinheiro público e acreditamos que os patriotas caminharão conosco. Somos de direita e acreditamos nos valores do ex-presidente Bolsonaro”.

Ao todo, 40 pessoas participaram da convenção, juntamente com a equipe regional do partido.

Já no dia 30 (terça-feira), foi a vez do partido PRTB anunciar os seus pré-candidatos a vereador e à chapa majoritária.

José Roberto Rodrigues Junior foi escolhido, juntamente com Tatiane Sayuri Taira, com slogan Mogi da Igualdade. Para a Câmara Municipal, o PRTB participará das eleições com 23 pré-candidatos a vereador.

“Entendemos que os bairros pobres de Mogi são, muitas vezes, esquecidos. Precisamos desenvolver esses bairros, para que se sintam parte da cidade. Dando igualdade para toda a população mogiana”, revela o pré-candidato a prefeito.

Para ele, os investimentos são feitos nos bairros nobres da cidade e na área central, deixando os investimentos mínimos para as periferias.

Outro ponto discutido pelo José Roberto é a saúde. “A saúda da nossa cidade está defasada. A Santa Casa tem o Pronto-Atendimento, mas é limitado e não consegue suprir a necessidade de Mogi. Por outro lado, temos o Luzia de Pinho Mello, que está fechado o Pronto-Socorro. Vamos agraciar os bairros com hospital”, conta.

A convenção do PRTB contou com os pré-candidatos a vereador, 150 apoiadores e a mesa diretora.

Sheila Mantovanni fala de educação e mobilidade; José Roberto Rodrigues Junior aponta a saúde como prioridade