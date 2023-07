Mais de 700 cantores nikkeis estarão em Mogi para Concurso da Canção Japonesa

Neste fim de semana, Mogi será palco do 36º Concurso Brasileiro da Canção Japonesa, também denominado Brasileirão. O evento é a principal premiação de karaokê no Brasil. Participam 712 cantores, com idades entre três e 97 anos de 28 regionais de todo o país, interpretando diferentes gêneros da música japonesa. O concurso acontecerá na sede da Associação dos Agricultores de Cocuera, é aberto à população e terá praça de alimentação e venda de artesanato, importados e demais produtos.

A realização é da União Central de Karaokê (UCK), por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Mogi, com o patrocínio da Clínica Anhembi, Sancet, Muralis Tecnologia, Centro Oncológico Mogi das Cruzes, Cemitério Parque das Oliveiras, Assibraff Convênio Funerário e empresa de ônibus Princesa do Norte.

As apresentações começam no sábado, dia 22, às 7h30. No domingo, além das apresentações finais, há também a premiação e o Grand Prix que congrega todos os 1º classificados das categorias adulto, veterano e juvenil, além da premiação principal, na qual será escolhido os melhores cantores do Brasileirão 2023, com idades entre 14 e 60 anos.