Mais de 400 animais já foram adotados em projeto social

A Prefeitura de Suzano, por meio da campanha “Baby, me leva!”, já garantiu um lar para 413 pets, entre cães e gatos. Os dados foram apresentados pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, no último sábado, 30 de julho, durante o lançamento da campanha “De amigo para amigo”, que visa arrecadar itens para os pets assistidos pelo Bem-Estar Animal.

O chefe do Executivo enumerou as conquistas da campanha, de janeiro de 2021 até o momento. Entre elas, a parceria com as entidades de proteção animal, o hotsite do “Baby, me leva!”, o trabalho de eventos mensais de adoção responsável e as ações de microchipagem e de castração.

Já a campanha “De Amigo para Amigo” é destinada à arrecadação de itens para utilização de cães e gatos assistidos pelo setor de Bem-Estar Animal. Os interessados em contribuir poderão doar desde roupas até caixas de transporte e coleiras, que estejam em bom estado de conservação.

A expectativa é de que a ação siga até o fim do ano. As doações deverão ser feitas em pontos diferentes da cidade, que são as lojas Amipet, Império Pet, o PlayPet, o Suzano Shopping, as unidades do Centro Unificados de Serviços, e o Paço Municipal.